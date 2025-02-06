الجنيه الذهب ينخفض مع هبوط سعر الذهب اليوم

كتب إسلام سعيد

شهد سوق الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا في أسعار الجنيه الذهب، حيث وصل سعره إلى 31880 جنيها بدون المصنعية فى تعاملات اليوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

يأتي هذا التراجع بعد فترة من التقلبات الحادة التي شهدها سوق المعدن الأصفر محليًا وعالميًا، متأثرًا بعوامل اقتصادية وسياسية مختلفة.

وسجل الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، تراجعًا ليصل إلى 31880 ألف جنيه للشراء بدون المصنعية، مقارنة بأسعار أعلى سجلها في الأيام الماضية.



أعرب العديد من المتداولين عن قلقهم من استمرار تراجع أسعار الذهب، خاصةً مع تذبذب الأسعار العالمية وعدم استقرار السوق المحلي، ومع ذلك، يرى البعض أن هذا التراجع قد يمثل فرصة للشراء بأسعار منخفضة، خاصةً مع توقعات بارتفاع الأسعار مرة أخرى في المستقبل القريب.