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تعرف على طريقة الإبلاغ عن العروض الوهمية فى الأوكازيون الشتوى 2025

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 05:18 م
تعرف على طريقة الإبلاغ عن العروض الوهمية فى الأوكازيون الشتوى 2025 الإبلاغ عن العروض الوهمية بالأوكازيون الشتوى عبر الخط الساخن - أرشيفية
كتبت - بتول عصام

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يبحث كثير من المواطنين عن معرفة طريقة الإبلاغ عن العروض الوهمية في الأوكازيون الشتوي لعام 2025، وفي هذا الإطار حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية بعض الضوابط للمحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2025.

وأكدت وزارة التموين أن الضوابط تتمثل في الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين الواقع فى دائرتها محالهم التجارية وكاتبة الأسعار على المنتجات موضح بها الثمن الفعلي والتي كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.

يذكر أن وزارة التموين بدأت العمل بالأوكازيون الشتوى 2025، أمس الإثنين ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين، وذلك في ظل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جدية العروض، كما يمكن الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد ترتكب من جانب بعض التجار فى حالة الإعلان عن تخفيضات وهمية ويتم التواصل على الخط الساخن لـ جهاز حماية المستهلك رقم "19588".







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وزير التموين

الاوكازيون الشتوي 2025

موعد بدء الأوكازيون الشتوي 2025

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الاوكازيون الشتوي

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