التصريح بدفن عامل سقط من علو بطما سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج، عامل يبلغ من العمر 20 سنة جثة هامدة على إثر سقوط من علو، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه يفيد بسقوط عامل من علو ووفاته بدائرة مركز شرطة طما شمال سوهاج، وتم نقل الجثة للمستشفى.

بالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود طه، مدير إدارة مباحث المديرية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بوصول المدعو عبد الحميد م ا ن م ع 20 سنة عامل إلى مستشفي طما المركزي " جثة هامدة " إدعاء سقوط من علو ومقيم بمركز طما

بسؤال شاهد واقعة شقيق المتوفـي أحمد 18 سنة عامل، ووالده 55 سنة عامل ومقيمان بذات الناحية قرر الأول أثناء عمله وشقيقه المتوفـي بعقار " تحت الإنشاء " دائرة المركز وحال صعود المتوفي أعلي سقاله خشبية بالطابق الثامن إختل توازنه وسقط أرضاً مما أدي لوفاته وأيد الثاني ما جاء بأقواله ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك ، ونفيا الشبهة الجنائية بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب " نتيجة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.