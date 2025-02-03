الأرصاد توجه 7 نصائح عاجلة للمواطنين لهذا السبب

كتب ــ محمود راغب

وجهت هيئة الأرصاد الجوية، عددا من النصائح الهامة للمواطنين، وذلك بسبب الشبورة التى تؤثر على البلاد خلال هذه الأيام وتكون كثيفة أحيانا على الطرق.



وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بما يلى:

1- القيادة بهدوء تام

2 - لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.

3- إضاءة كشافات الشبورة المائية.

4 - زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

5- استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

6- فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

7- استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.



وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار تأثر البلاد بظاهرة جوية تؤثر على الرؤية على الطرق ، حيث يستمر تتأثر البلاد بشبورة مائية على الطرق تؤثر على الرؤية الأفقية خلال ال 72 ساعة المقبلة .

ويسود اليوم الأحد 2 فبراير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية صباحًا كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.