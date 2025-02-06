إنقاذ 4 بحارة من اللنش الغارق بالقرب من شواطئ رأس شقير بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت وحدتى انقاذ تابعتين لشركة جابكو للبترول بمنطقة رأس شقير من الوصول لمكان اللنش السياحى الغارق ترى تون، من انقاذ 4 بحاره كانوا على متن اللنش الذى تعرض للغرق وجارى البحث عن اثنين اخرين مفقودين.

تقاصيل الواقعة عندما وردة اشارة استغاثة تلقاها ابراهيم عبد الجواد ومحمد حسن المسئولين عن برج المراقبة البحرية بشركة جابكو للبترول تفيد تعرض لنش سياحى يسمي ترى تون للغرق، وبتحديد المسافة تبين ان المركب تعرض للغرق علي مسافة ساعة ونصف من شواطئ منطقة رأس شقير .

على الفور تم اخطار القبطان محمد عبد الهادى والقبطان كريم عياد مدير القطاع البحري بشركة جابكو خليج السويس جابكو وتم ابلاغ وحدتين لإنقاذ 6 افراد على متن المركب .

وعقب وصول الوحدات مارديف 602 والوحدة بى ام اس 5 لمكان المركب الغارق تم العثور علي 4 بحارة ىجارى البحث عن اثنين مفقودين ونقل النجاه الى الشاطئ .

وكانت تعرض لنش سياحي يسمي ترى تون للغرق بالقرب من شواطئ رأس شقير شمال الغردقة، عند ابحاره وعودته من رشيد بعد عملية صيانة اجريت له.

وتبين ان المركب السياحى يقل 6 بحاره علي متنه، وارسل رسالة استغاثة يفيد تعرضه للغرق، وعلى الفور دفعت شركة جابكو للبترول وحدتين لانقاذ من علي متنه.

كما تبين أن المركب كان فى طريقه لمدينة الغردقة، وان وحدات وصلت اليهم وجارى انقاذ من علي متنه وعودتهم الى الشاطئ، وأن المسافة التى تعرض لها المركب للغرق تبعد قرابة ساعة ونصف من شواطئ شقير.