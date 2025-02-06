إنشاء محطة محولات بدمياط الجديدة بقدرة 100ميجاوات

دمياط معتز الشربيني

أعلن جهاز مدينة دمياط الجديدة عن الموافقة على إنشاء محطة محولات كهرباء لتدعيم وتغذية المدينة بقدرة (100 ميجا وات) لتوفير مصدر تيار ثانى، وتوفير القدرات واحتياجات المدينة لسنوات قادمة.

تأتى مثل هذه المشروعات فى إطار الجهود المبذولة للنهوض بالبنية التحتية بالمدينة فى كافة المحاور، وتعزيز الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير كافة الخدمات.

وذلك فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدفع العمل بمشروعات البنية الأساسية والخدمات المتنوعة لخدمة المشروعات الاستثمارية والسكنية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمدن الجديدة.