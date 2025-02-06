إجراء 352 ألف عملية عيون للمرضى غير القادرين بمحافظات الجمهورية المختلفة

كتب مدحت وهبة

أعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، أنه في إطار تقديم خدماتها فى المجال الطبي، لمساعدة المرضى غير قادرين ورفع المعاناة عنهم نفذت عدد 352 ألف عملية عيون على مستوى قرى ومدن ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة وذلك منذ بداية عمل الجمعية إلى الآن تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي تؤكد دائما على الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجاتهم، كما تؤكد على دور منظمات المجتمع المدني التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، حيث تشهد مصر طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.

وقال محمود فؤاد، نائب مدير جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، انه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي بجميع محافظات الجمهورية المختلفة "الفيوم – بني سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان – الجيزة – كفر الشيخ – الغربية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – البحيرة - الوادى الجديد- شمال سيناء - جنوب سيناء – مرسي مطروح و حلايب وشلاتين ) لافتا الى ان العمليات تنوعت ما بين عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تمامًا دون أن يتحمل المريض أي أعباء تثقل كاهله، فضلًا عن صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج و تسليم 172 ألف نظارة طبية ، وذلك ضمن مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة .



وأوضح محمود فؤاد أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتي فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي فى المحافظات وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى الجمهورية ،مضيفًا أن الأورمان تقوم شهريا بتنظيم القوافل الطبية بالتعاون مع المستشفيات الجامعية بمحافظات الجمهورية المختلفة والتي من خلالها يتم توقيع الكشف الطبي وصرف أدوية وإجراء عمليات العيون في جميع مراكز المحافظة، وأن الجمعية تستهدف خلال الفترة المقبلة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمراض العيون في مصر والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.