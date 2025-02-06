إجراء "2065" عمليات قلب لغير القادرين بمراكز وقرى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جمعية الأورمان بسوهاج، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بإستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتحت اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، ومديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج، نجحت الجمعية فى إجراء "2065" عملية قلب للمرضى غير القادرين بقرى ومراكز المحافظة.

ومن جانبه أكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بسوهاج، أن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع المحافظة بعد اجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظة، مشيرًا الى ان الدعم الموجه للمرضى الاولى بالرعاية جاء بهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، ورفع المعاناة عنهم والتخفيف عن كاهلهم.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن العمليات شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، لافتًا أنها تمت تحت رعاية اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، وبالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى بسوهاج.

وأوضح أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

وأضاف أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار مجانا.