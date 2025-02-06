أرخص سبيكة ذهب وزن 1 جرام فى مصر عقب انخفاض سعر الذهب اليوم

كتب أحمد حسن

شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم الخميس 6 يناير 2025 هبوطا ملحوظًا فى أسعار سبائك الذهب، حيث وصل سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام إلى 4750 جنيهًا بالمصنعية، وهو أقل مستوى له اليوم.



و يأتي هذا الهبوط في إطار التقلبات العالمية التي تشهدها أسواق المعادن الثمينة، خاصة مع تراجع سعر الأونصة عالميًا وتأثير العوامل الاقتصادية الدولية على أسعار الذهب محليًا.

ووفقًا لتقارير صادرة عن شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، فإن هذا الهبوط يعكس حجم الطلب على الذهب كملاذ آمن للاستثمار فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى مصر



عيار 24 يسجل 4554.25 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 3985 جنيها.

عيار 18 يسجل 3415.75 جنيها

عيار 14 يسجل 2656.75 جنيها.

الجنيه الذهب 31880 جنيها.