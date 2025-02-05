35 جنيه للمادة.. استمرار تلقى تظلمات نتائج الإعدادية في بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

واصلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف تلقى تظلم من نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، والتى بدأت الثلاثاء الماضي، وحتى الثلاثاء 18 من نفس الشهر من الثامنة ونصف صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا بديوان المديرية .

من جهتها أشارت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، الى أنه تم تحديد شباك لكل قطاع، حيث يضم قطاع " أ " إدارات ( بني سويف والفشن والواسطى ) بينما يضم قطاع "ب "إدارات ( ببا وسمسطا وناصر واهناسيا) للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

حيث يقوم ولي الأمر أو الطالب بتسديد مبلغ 35 جنيها عن كل مادة تسدد بخزينة المديرية، وملء طلب مراجعة المواد (من إدارة شؤون الطلبة بالمديرية) على أن يتم مراجعة أوراق إجابة قطاع" أ "بمقر مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية ،وقطاع" ب" بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائيةموجهة بتوفير كافة التيسيرات أمام الطلاب وأولياء الأمور.



