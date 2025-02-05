اليوم السابع
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خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والرسوم

الأربعاء، 05 فبراير 2025 01:41 م
خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والرسوم طلاب
كتب سيد الخلفاوى

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حددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ضوابط التقدم بـ التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية 2024-2025، والتى بدأت اليوم، حيث يتم فتح باب تلقى التظلمات على النتيجة، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، من اليوم ولمدة 15 يوما.

رسوم التظلم للمادة الواحدة 35 جنيها تسدد للمعاون المالي .

الأوراق المطلوبة:

صورة الرقم القومي

صورة رقم الجلوس

إيصال رسم قيمة التظلم

سحب الطلب ثم ملء البيانات المطلوبة وتقديم كل ما سبق لعضو الكنترول لتحديد موعد الاطلاع .

يوم الاطلاع:

لا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولى الأمر فقط.

ممنوع اصطحاب مدرس أثناء الإطلاع.

 







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التظلم على نتيجة الإعدادية

رسوم التظلم على النتيجة

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القاهرة



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