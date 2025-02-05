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نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس

الأربعاء، 05 فبراير 2025 06:53 م
نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس عبر اليوم السابع
سوهاج محمود مقبول

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ينشر اليوم السابع النتيجة الكاملة للشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج بعد اعتمادها بنسبة نجاح 62% حيث اعتمد اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج.

ووجه "محافظ سوهاج" بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيرا الى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة سوهاج اضغط هنا

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ وقام بأدائها 94 ألفًا و327 طالبًا على مستوى 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة حضر منهم 93 ألفا و807  بنسبة نجاح 62% ، مشيرا إلى أن إدارة البلينا  حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 82% فيما جاءت إدارة دار السلام في المركز الثاني بنسبة نجاح 81% وإدارة جرجا في المركز الثالث 72%.

 







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