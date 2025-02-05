مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية

كتبت: هند المغربي

شدد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، على ضرورة احترام رغبة الفلسطينيين في البقاء في قطاع غزة.

وقال منصور، ردا علي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، :"إن 400 ألف فلسطيني عادوا سيرا على الأقدام لمناطقهم في غضون ساعات على الرغم من أن غزة مدمرة"، مضيفا أن "القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية مضيفا:"بلدنا ووطننا هو قطاع غزة، جزء من فلسطين".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة.