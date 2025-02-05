مشروبات صديقة لمعدتك.. مواعيد تناولها الصحيحة

كتبت مروة محمود الياس

المشروبات تلعب دورا حاسما في التخلص من الكثير من الأعراض المرضية المزعجة العابرة، ولعل من أهمها الشعور بالانتفاخ المعوى بعد تناول الطعام أو الشعور بالتقلصات الشديدة وكثرة تكون الغازات.

وفقا لتقرير نشر في موقع patriciabannan فإن الانتفاخ الطفيف بين الحين والآخر، قد يسبب القلق والتوتر خاصة هذا الانتفاخ المؤلم الذي يأتي بعد تناول الطعام مباشرة، يمكن أن يصبح النظام الغذائي والحياتي سببا في علاجها والتخلص منها.

تابع التقرير موضحا أن هناك مجموعة من المشروبات وأنواع الشاي المختلفة التي تحد من شعور الإنسان بالانتفاخ، وهناك مجموعة من الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء الشعور بالإنتفاخ:

الخضراوات الصليبية مثل الكرنب والقرنبيط.

المشروبات الغازية بأنواعها.

منتجات الألبان بأنواعها.

الأطعمة المقلية بأنواعها.

الأطعمة المالحة.

مشروبات صحيه للتخلص من الانتفاخ.. ومواعيد تناولها



يفضل أن يتناول الشخص كوب من الأعشاب الدافئة بعد العشاء، وقبل النوم أيضا، يمكن شرب المشروب العشبية أيضا بين وجبتين، خلال منتصف النهار.

من أفضل أنواع المشروبات التي يمكن تناولها لتخفيف الالتهابات والانتفاخ والتقلصات، شاي البابونج، مشروب الزنجبيل الدافئ، الشاي الأخضر، مشروب النعناع، و شاي النعناع، مشروب التوت الدافئ.

يفضل أن يتم تناول تلك المشروبات دافئة لتعزيز حركية الأمعاء والتخلص من الغازات، وتحسين عمليه الهضم، والتخلص من العسر الهضمي الذي قد يكون سببا في هذه التقلصات وآلام البطن، مع الراحة والاهتمام بنظام غذائي جيد يتم إدراج الخضروات والفاكهه والأطعمة التي لا تسبب الغازات والانتفاخات فيه، وذلك للشفاء السريع.

اذا كان الانتفاخ او التقلصات التي اصابتك ليست مفاجئه ولكنها متواجده باستمرار فعليك زياره الطبيب المختص الذي يوضح سبب هذا الانتفاخ المزمن.