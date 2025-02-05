محمود محيي الدين: الثقل الاقتصادى يتجه نحو الشرق.. ومصر تمتاز باقتصاد متنوع

كتب محمد شعلان

قال الدكتور محمود محيي الدين مبعوث الامم المتحدة للتمويل اجندة التنمية 2030، إننا نعيش في بقايا نظام عالمي تولد بعد الحرب العالمية الثانية وشهد تطورات الحرب الباردة، موضحا أن النظام الجديد نرى ارهاصات له ومؤشرات له لكنه لم يتشكل بعد ونرى قوة صاعدة من الشرق في الصين وأخواتها في جنوب شرق اسيا والهند الصاعدة بقوة.

وأضاف محمود محيي الدين، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الاعلامي اسامة كمال، المذاع على قناة دي إم سي، أن هناك عدد من دول عالم الجنوب تصعد وعدد محدود في افريقيا لدول تبحث عن دور في الخريطة العالمية، مؤكدا أن ما يحدث في العالم يجعل الدول التي تمتعت بتصدر قدرات اقتصادية على مدار الـ200 عام الماضية تشعر بقلق وتحاول تمكن لنفسها.

وتابع: "العالم يتجه شرقا ومركز الثقل الاقتصادي يتجه ناحية الشرق والدول الكبر تحاول اتخاذ اجراءات حمائية لتحجم الصعود الجامح لهذه الدول التي استفاقت بالرأس المال البشري وتطوير التكنولوجيا"، مؤكدا أن الثقل الاقتصادي للعالم يتجه نحو الشرق واستفاقة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير وسائل الانتاج والتكنولوجيا.

وأوضح محمود محيي الدين، أن الرئيس الامريكي ترامب معروف بطريقته في إدارة الحكم من الفترة الاولى واتخاذ اجراءات سريعة وتتخذ في شكل صفقات وتركز على الأجل القصير، لافتا إلى أن الاتحاد الاوروبي توعد حال تنفيذ أي تهديد امريكي اقتصادي حيال الدول الاوروبية.

وأكد، أن مصر لديها مقومات تسمح بالنمو والاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجي ومقومات تمكنها من الزراعة والنصاعة والتطور ويجب تقديم الفرصة للقطاع الخاص، متابعا: "مصر تمتاز بشبابة المجتمع ولها اقتصاد متنوع وعميق ولديها مقومات تدفع الجميع للرهان الايجابي على مستقبلها".

