اليوم السابع
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كيف تشارك المحلات التجارية فى الأوكازيون الشتوى 2025؟

الأربعاء، 05 فبراير 2025 05:05 م
كيف تشارك المحلات التجارية فى الأوكازيون الشتوى 2025؟ الأوكازيون الشتوي 2025
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في العمل بـ الأوكازيون الشتوي 2025 الذى يستمر لمدة شهر، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ويأتي ذلك في الوقت الذى وجه فيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين مديرى المديريات بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحال للمشاركة فى الأوكازيون، وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة ومتابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة.

الأوكازيون الشتوى
الأوكازيون الشتوى

 

أوكازيون على الملابس الشتوية
أوكازيون على الملابس الشتوية

 

تخفيضات الأوكازيون الشتوي لعام 2025
تخفيضات الأوكازيون الشتوي لعام 2025

 

خصومات الأوكازيون 2025
خصومات الأوكازيون 2025

 

عروض الأوكازيون الشتوى
عروض الأوكازيون الشتوى






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وزارة التموين

الاوكازيون الشتوى 2025

تخفيضات الاوكازيون الشتوى 2025

عروض الاوكازيون الشتوى 2025

موعد الأوكازيون الشتوى 2025



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