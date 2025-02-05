سعر الخضار اليوم الأربعاء 5 - 2 - 2025 ببورسعيد.. الكوسة بـ 15 جنيها

بورسعيد - محمد عزام

يحرص "اليوم السابع" على تقديم خدمة يومية لقرائه ومتابعيه تتضمن أسعار الخضروات بأسواق محافظة بورسعيد، وذلك وفقًا لمتوسط الأسعار في الأسواق المحلية، حيث تشهد الأسعار استقرارًا نسبيًا مع وفرة المعروض، ما يتيح للمواطنين خيارات متنوعة لتلبية احتياجاتهم اليومية.

متوسط أسعار الخضروات اليوم في بورسعيد:

الطماطم: كيلو ب 5 جنيهات، وتُعد من العناصر الأساسية في المطبخ المصري.

البطاطس: 15 جنيهًا للكيلو، وتشهد استقرارًا في السعر مع كثرة الإنتاج المحلي.

البصل الأحمر: 15 جنيهًا للكيلو، وهو من الخضروات التي تلاقي طلبًا كبيرًا في الأسواق.

الكوسة: 15 جنيهًا للكيلو، مع ملاحظة انخفاض طفيف عن الأيام السابقة.

الفاصوليا الخضراء: 30 جنيهًا للكيلو، وتتميز بجودتها العالية هذا الموسم.

شهدت أسواق الخضروات بمحافظة بورسعيد انتعاشًا ملحوظًا خلال الأسبوع الجاري، خاصة مع توافر كميات كبيرة من المحاصيل الشتوية التي تتميز بجودتها وانخفاض أسعارها مقارنة بالمواسم السابقة، ويُقبل المواطنون على شراء الخضروات الطازجة يوميًا لضمان توفير احتياجات الأسرة الغذائية.

صرّح عدد من تجار الجملة بأنهم يعملون على توفير كميات كافية من الخضروات لتلبية الطلب المتزايد، خاصة مع دخول فصل الشتاء الذي يتميز بتنوع المحاصيل، كما أكدوا أن استقرار الأحوال الجوية ساهم في تحسين جودة المحاصيل وخفض التكاليف، ما انعكس إيجابيًا على أسعار البيع بالتجزئة.