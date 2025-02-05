رئيس بيت العائلة بألمانيا يشيد بجودة المنتجات المصرية فى معرض برلين.. صور

كتب محمود راغب

انطلقت فعاليات معرض فروت لوجستيكا الدولى للخضر والفاكهة فى برلين بمشاركة عشرات الشركات المصرية وبحضور الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة والسفير والدكتور محمد البدرى سفير جمهورية مصر العربية فى ألمانيا.

‏من جانبه أشاد علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية فى برلين وزوجته منى على عضو الجالية المصرية فى ألمانيا بالشركات المصرية المشاركة فى المعرض العالمى الأول للخضر والفاكهة معرض فروت لوجستيكا بالعاصمة الألمانية برلين والذى تشارك فيه عشرات الشركات المصرية بمختلف الفاكهة والخضار المتميزة.

كما عبر علاء ثابت عن سعادته خلال اللقاءات التى شهدها مع العديد من ممثلى الشركات فى المعرض لتواجد المنتجات المصرية المتميزة فى هذا المعرض الهام.

أشار إلى أهمية حرص الشركات المصرية على المشاركة فى كل المعارض سواء فى ألمانيا أو أوروبا أو مختلف دول العالم لضمان تواجد الفاكهة والخضر المصرية وتواجد المنطقة المصرى بصورة أساسية فى تلك المعارض الدولية.

ولفت علاء ثابت، إلى أن ألمانيا سوق كبير وتحتاج إلى الخضر والفاكهة المصرية خاصة أنها متميزة وبالتالى من المهم زيادة الصادرات ومضاعفة الصادرات إلى ألمانيا على وجه الخصوص خلال الفترة المقبلة.

وأشاد بحرص الحكومة على المشاركة ودعم مشاركة الشركات فى تلك المعارض الهامة التى تمثل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطنى فى توفير العملة الصعبة.