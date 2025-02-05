خرافات شائعة لا تصدقها عن النظام الغذائى المضاد للالتهابات

كتبت فاطمة خليل

النظام الغذائي المضاد للالتهابات، من الأنظمة الغذائية الشائعة التي تساعد في إصلاح الأنسجة، ومع ذلك، فإن المفتاح هو ضمان اختفاء الالتهاب في الوقت المناسب، ولكن لا يمكن لأي طعام أو نظام غذائي واحد أن يمحو الالتهاب بطريقة سحرية، الأمر كله يتعلق بأسلوب حياة مستدام.

الأسطورة 1: النظام الغذائي المضاد للالتهابات سيعالج كل شيء

يقتنع الناس بأن أجسادهم ملتهبة سراً، وأن عصائر الكرنب فقط هي التي يمكن أن تنقذهم. لكن : "لا يمكن لنظام غذائي واحد أن يصلح كل شيء". بدلاً من ملاحقة الاتجاهات الغذائية، يقترح الالتزام بالوجبات المطبوخة في المنزل والصحية التي يتعرف عليها جسمك بالفعل.

الأسطورة 2: تناول الأطعمة الخارقة = لا مزيد من الالتهابات

إغراق نفسك في بذور الشيا وشاي الكركم لن يمنحك قوى خارقة في حين تحتوي بعض الأطعمة على خصائص مضادة للالتهابات، إلا أنها ليست درعًا سحريًا.

الصحة الحقيقية تأتي من الأكل الواعي - الاستمتاع بطعامك دون تشتيت (نعم، هذا يعني وضع هاتفك جانبًا). إن تناول الطعام ببطء، والاستمتاع بالنكهات، والاستماع إلى جسمك أكثر فعالية بكثير من البحث على جوجل عن "أفضل الأطعمة المضادة للالتهابات".

الأسطورة 3: المزيد من التمارين = التهاب أقل

إذا كنت تعتقد أن القيام بـ 100 تمرين يوميًا سيزيل الالتهاب، ففكر مرة أخرى، الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية يؤدي إلى التعب، وليس اللياقة البدنية.

بدلاً من ذلك، يجب ممارسة تمارين بسيطة مثل: اليوجا أو المشي أو السباحة.

الأسطورة 4: النوم مبالغ في تقدير أهميته

النوم ضروري للتعافي، لكن يجب إعطاء الأولوية للراحة، وخاصة مع تقدمنا في السن. فالنوم الجيد لمدة 7-9 ساعات يمكن أن يفيد جسمك أكثر من أي نظام غذائي عصري.