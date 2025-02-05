تعليم أسوان يعلن موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان عن فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول.
وحددت التربية والتعليم بأسوان موعد التظلمات وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 9 فبراير 2025 حتى الأحد الموافق 23 فبراير 2025.
واعتمد إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2024/2025 حيث بلغت نسبة النجاح 70.27%.
كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 75%، وأيضاً الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 100%.