خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول

كتبت – مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن رابط التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، لطلاب صفوف النقل، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج الامتحانات.

تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور، فتحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، باب التظلم على نتيجة صفوف النقل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وطلاب الشهادة الإعدادية، إلكترونيًا، اضغط هنا

وعن خطوات تقديم طلبات التظلم، أوضحت المديرية أن على ولي الأمر أن يقوم بتسجيل المواد التى يرغب التظلم على نتيجتها، وسداد الرسوم المقررة طبقًا للنشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وبدأت الإدارات التعليمية الاستعداد للفصل الدراسي الثاني المقرر له الأسبوع المقبل، وذلك بإجراء أعمال الصيانة البسيطة فى المدارس وإعداد جداول الحصص الدراسية للمواد الدراسية وفق خريطة توزيع المناهج الدراسية.