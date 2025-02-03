اليوم السابع
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خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول

الإثنين، 03 فبراير 2025 07:00 م
خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول طلاب
كتبت – مرام محمد

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يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن رابط التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، لطلاب صفوف النقل، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج الامتحانات.

تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور، فتحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، باب التظلم على نتيجة صفوف النقل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وطلاب الشهادة الإعدادية، إلكترونيًا، اضغط هنا

وعن خطوات تقديم طلبات التظلم، أوضحت المديرية أن على ولي الأمر أن يقوم بتسجيل المواد التى يرغب التظلم على نتيجتها، وسداد الرسوم المقررة طبقًا للنشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وبدأت الإدارات التعليمية الاستعداد للفصل الدراسي الثاني المقرر له الأسبوع المقبل، وذلك بإجراء أعمال الصيانة البسيطة فى المدارس وإعداد جداول الحصص الدراسية للمواد الدراسية وفق خريطة توزيع المناهج الدراسية.







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التظلم على النتيجة

خطوات التظلم على النتيجة

رابط التظلم على النتيجة

بوابه التعليم الاساسي 2025

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس

نتيجه الصف السادس الابتدائي 2025 برقم الجلوس

رقم الجلوس حسب الاسم

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

البوابة الالكترونية للتعليم

موقع وزارة التربية والتعليم بالجيزة

موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج

موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الاول 2025 محافظه القاهره

نتيجه الصف الاول الثانوي

نتيجه سنه رابعه ابتدائي 2025

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس الصف الثالث الإعدادي



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