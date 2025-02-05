الفريق أسامة ربيع: نحرص على تعزيز علاقات الشراكة وأوجه التعاون مع الموانيء العربية

الإسماعيلية: صبرى غانم

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الأربعاء، حرص الهيئة على تعزيز علاقات الشراكة وأوجه التعاون مع الموانيء العربية، لاسيما في مجالات التدريب وتقديم الخدمات البحرية واللوجيستية المختلفة.

جاء ذلك خلال كلمته بالاجتماع الرابع والستون( 64) والجمعية العمومية (32) لمجلس إدارة اتحاد الموانيء البحرية العربية، بالدوحة، وذلك بحضور اللواء عصام بدوي أمين عام الاتحاد، والكابتن عبد الله محمد الخنجي الرئيس التنفيذي لمواني قطر، والدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي المشرف على إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، وعدد من القيادات التنفيذية العربية العاملة في مجال النقل البحري.

وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس تتبنى استراتيجية طموحة لتعظيم قدراتها في مجال تقديم الخدمات البحرية واللوجيستية، وتوطين الصناعات البحرية في الشركات والترسانات التابعة لها، مشيرا في هذا الصدد إلى سعى الهيئة للانفتاح على الأسواق الدولية والعربية لتسويق منتجاتها من الوحدات البحرية المعاونة.

واستعرض رئيس الهيئة ما شهدته قناة السويس من تطور كبير في مجال البنية التحتية مع انتهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه بما يعد نقلة نوعية ستتيح تعزيز تنافسية القناة.

وتطرق الفريق ربيع إلى تداعيات اضطراب الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وتأثيراتها السلبية على تراجع معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، وحركة الصادرات والواردات لعدد كبير من الدول العربية، فضلا عن انخفاض معدلات التداول بالموانئ العاملة في المنطقة خلال العام الماضي، معربا عن أمله في عودة الاستقرار الدائم لمنطقة البحر الأحمر وباب المندب في ضوء المؤشرات الإيجابية التي شهدتها المنطقة خلال الآونة الأخيرة.

وشهد الاجتماع مناقشة اقتراح بإنشاء مركز إقليمي لتحقيقات الحوادث البحرية بالتعاون بين هيئة قناة السويس، وأمانة إتحاد الموانيء العربية، من خلال قيام أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة التابعة للهيئة بإجراء التحقيقات للحوادث البحرية، ورفع نتائجها لأمانة الاتحاد.