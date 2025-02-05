الطقس اليوم الأربعاء 5-2-2025 بالإسكندرية يساعد فى استمرار حركة الملاحة والسفن

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اليوم، الأربعاء 5-2-2025 عن استمرار فتح البوغاز وانتظام حركتى الملاحة والتداول بميناءى الإسكندرية والدخيلة فى ظل ما تشهده محافظة الإسكندرية من عدم استقرار فى حالة الطقس اليوم الأربعاء، والمنخفض الجوى وتحذيرات من النوة حيث لم تصل الأحوال الجومائية ومنها سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلى الحد الذى يؤثر سلبا على حركة الملاحة.

وفي ذات السياق فقد أصدر اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، عددا من التعليمات التشغيلية التى تهدف إلى المحافظة على الأفراد والممتلكات في ظل التقلبات الجوية.

ومن أهم تلك التعليمات: "رفع حالة الاستعداد القصوى على مدار 24 ساعة لمجابهة أى أحداث طارئة وإبلاغ الجهات المعنية حال الحاجة، متابعة الموقف الجومائى بصفة دورية من خلال التنبؤات الجوية والرصدات المستمرة، تنفيذ الرصدات الجوية كل ساعة، إذاعة الرصدة الجومائية على جميع السفن بمناطق الانتظار والمتراكي داخل الميناء، التنبيه على السفن بالمخطاف الداخلي ومنطقة الانتظار الخارجي للتأكد من تثبيت مخطاف السفينة جيدا وبطريقة آمنة مع وجود مسافات مناسبة وآمنة بين السفن وتقديم العون والمساعدة في حالة الحاجة، إخطار السفن بتغطية العنابر الخاصة بالسفن للحفاظ على البضائع من التلف، رفع درجة الاستعداد القصوى لأطقم الإنقاذ والغطس".

كما تم رفع حالة الاستعداد القصوى للقاطرات والوحدات البحرية ولنشات الإطفاء ومعدات مكافحة الحريق وحصر العطب والمرور على شبكات صرف المطر بالطرق وأسطح المباني بالميناء والتأكد من صلاحيتها وتجهيز جماعات دفع سريعة من الفنيين لسرعة دفعهم للمنطقة المتضررة داخل الميناء حال حدوث ذلك والمرور على المباني والأرصفة والإبلاغ الفورى للإدارات المعنية بالميناء عن أي حدث طارئ، والتأكد من إحكام إغلاق منافذ المخازن لضمان عدم تعرض البضائع بداخلها للتطاير أو التلف وتأمين محطات الكهرباء وتجهيز أطقم الطوارئ والمتابعة المستمرة لجميع مرافق الميناء والمسطح المائي.