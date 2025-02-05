الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: نعمل علي تخفيف أثار الدمار فى غزة

كتبت: هند المغربي

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن العمل جار للتخفيف من تأثير الدمار واسع النطاق للبنية الأساسية الحيوية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأوضح المكتب الأممي أنه تم إنشاء حوالي 40 نقطة مياه جديدة خلال أسبوع، وجاري نقل المياه بالشاحنات إلى 272 نقطة مياه في جميع أنحاء محافظة شمال غزة وحدهالافتا الي أنه لمعالجة شح المياه، قام "مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع" بتسليم 40 ألف لتر من الوقود إلى مدينة غزة أمس لتشغيل مضخات المياه وتسهيل النقل بالشاحنات.

وقال دوجاريك إن برنامج الغذاء العالمي يعمل أيضا على توسيع سعة تخزين الوقود في القطاع، كما تتواصل الجهود لإرسال أنابيب المياه - التي اشترتها اليونيسف - إلى شمال غزة لمنع الفيضانات في المرافق الرئيسية قبل هطول الأمطار.

وأشار ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة وشركاءها في المجال الإنساني يقدرون أن أكثر من 565 ألف شخص عبروا من جنوب غزة إلى الشمال منذ 27 يناير، فيما لوحظ أن أكثر من 45 ألف شخص تحركوا من الشمال إلى الجنوب.