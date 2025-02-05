أخبار × 24 ساعة.. زيادة مخصصات الصحة والتعليم وتكافل وكرامة بموازنة 2025 - 2026

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير الخارجية يجتمع برئيس الاتحاد التركى لغرف التجارة والصناعة والبورصات

الصحة: نجاح جراحة نادرة لعلاج فرط التعرق التعويضى بالمنظار فى مستشفى بهتيم

وزيرة التخطيط: مصر ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر

وزير التموين يوجّه ببحث طلبات المواطنين المقدمة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

وزير الرى: الانتهاء من تطهير المجارى المائية فى أبريل المقبل كحد أقصى

وزارة التموين: تخفيضات الأوكازيون الشتوى حقيقية وتنوع فى جودة وخامة المعروض

التعليم العالى تواصل نشر الرسائل التوضيحية حول الإطار المرجعى الاسترشادى للتعليم

وزارة الصحة تناقش منظومة تقييم مديرى المديريات استعدادا لإطلاقها العام الجارى

وزير العمل يبحث مع الأكاديمية العربية في السعودية فرص التعاون لتأهيل شباب مصر للسوق