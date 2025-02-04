التعليم العالى تواصل نشر الرسائل التوضيحية حول الإطار المرجعى الاسترشادى للتعليم

كتب: محمد صبحى

في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز جودة التعليم العالي في مصر، تستكمل وزارة التعليم العالي اليوم نشر الرسائل التوضيحية حول الإطار المرجعي الإسترشادى للتعليم العالي في مصر، والتي تتناول أبرز محاور التطوير والتحديث في المنظومة الجامعية بما يعزز جودة العملية التعليمية وقدرة الخريجين على مواكبة التحولات العالمية في سوق العمل.

وفي هذا الإطار، تتناول الرسالة الثانية فلسفة الإطار المرجعي الاسترشادى للتعليم العالي في مصر.

تتبنى فلسفة الإطار المرجعي الاسترشادي القائم على "التعليم المتمركز حول الطالب" و"التدريس التفاعلي" والذي يشمل عشر ركائز تمثل مخططه، مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في مصر، من حيث المشاركة الفعالة بين الجامعات وقطاع الأعمال، لضمان توافق المهارات مع احتياجات سوق العمل. كذلك تظل "الاستدامة" و"التدويل" من العناصر الأساسية، إلى جانب "الريادة والابتكار"، مما يعزز قيمة "التعلم مدى الحياة" (Lifelong Learning)، وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد المحلية والدولية، لضمان جاهزية الطلاب لعالم متغير.