يوم التوعية بالمرض.. طفرات فى علاج السرطان من اللقاح إلى إذابة الورم

كتبت فاطمة خليل

يحيى العالم 4 فبراير من كل عام اليوم العالمي لمرض السرطان للتوعية بالمرض، ومن أبرز التطورات التي أطلقها العلماء مؤخراً وتعد طفرة في علاج المرض، علاجاً جديداً رائداً يبشر بعلاج مجموعة أوسع من أنواع السرطان، مع آثار جانبية أقل من العلاج الإشعاعى التقليدى، كما يستغرق أقل من ثانية لإذابة وتفتيت الورم، وهذه التقنية الجديدة أطلق عليها العلماء "العلاج الإشعاعى السريع" أو الفلاش أو الخاطف، علاوة على ذلك ابتكر العلماء لقاحا يستهدف الخلايا فى مرحلة قبل السرطان.

طفرة فى علاج مرض السرطان.. الفلاش يذيب الورم فى أقل من ثانية



وبحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC يجرى العلماء حالياً تجارب على جيل جديد من أجهزة العلاج الإشعاعى، والأمل هو أن تجعل هذه الأجهزة من الممكن علاج أورام المخ المعقدة، والقضاء على السرطانات التى انتشرت إلى أعضاء بعيدة، والحد بشكل عام من الضرر الذي يفرضه علاج السرطان على جسم الإنسان.

تجرى هذه التجارب في جنيف بسويسرا، فى المختبر الأوروبي لفيزياء الجسيمات (سيرن)، وكانت البروفيسور ماري كاثرين فوزينين، عالمة الأحياء الإشعاعية التي تعمل الآن في مستشفيات جامعة جنيف وآخرون قد نشرت ورقة بحثية توضح نهجًا مغايرًا للعلاج الإشعاعي التقليدي، والذي أطلقوا عليه اسم "فلاش"، من خلال توصيل الإشعاع بمعدلات جرعات عالية للغاية، مع تعرضات أقل من ثانية، أظهروا أنه من الممكن تدمير الأورام في القوارض مع الحفاظ على الأنسجة السليمة.

كان تأثير العلاج الإشعاعي بالفلاش فوريًا، ووصفه الخبراء الدوليون بأنه علاج خارق وحفز زملاؤهم من علماء الأحياء الإشعاعية في جميع أنحاء العالم لإجراء تجاربهم الخاصة باستخدام نهج فلاش لعلاج مجموعة واسعة من الأورام في القوارض والحيوانات الأليفة المنزلية، والآن البشر.

كان مفهوم فلاش له صدى، حيث تناول بعض القيود القديمة للعلاج الإشعاعي، أحد أكثر علاجات السرطان شيوعًا، والذي يتلقاه ثلثا مرضى السرطان في مرحلة ما من رحلة علاجهم.

يتم توصيله عادةً من خلال إعطاء شعاع من الأشعة السينية أو جزيئات أخرى على مدار دقيقتين إلى خمس دقائق، وعادةً ما يتم توزيع الجرعة الإجمالية عبر عشرات جلسات العلاج الفردية على مدى ثمانية أسابيع، لجعلها أكثر تحملاً للمريض.

على مدى العقود الثلاثة الماضية جعلت عمليات المسح التصويرى المتقدمة وأجهزة العلاج الإشعاعى الحديثة من الممكن استهداف ورم فردى بدقة متزايدة لكن خطر الآثار الجانبية الضارة أو المميتة لا يزال قائما.

وأوضح بيلى لو، أستاذ علم الأورام الإشعاعى الذى يدير مختبر الإشعاع بالفلاش فى كلية الطب بجامعة ستانفورد في الولايات المتحدة، أن الأورام، وخاصة تلك ذات الحجم الأكبر، نادرًا ما يتم فصلها بدقة عن الأنسجة المحيطة بها، وهذا يعني أنه غالبًا ما يكون من المستحيل تقريبًا تجنب إلحاق الضرر بالخلايا السليمة، لذلك غالبًا ما يكون أطباء الأورام غير قادرين على استخدام جرعة عالية كما يحلو لهم.

ولطالما اعتقد أخصائيو السرطان أن القدرة على زيادة جرعة الإشعاع من شأنها أن تعزز بشكل كبير قدرتهم على علاج المرضى المصابين بسرطانات يصعب علاجها.

على سبيل المثال أشارت الأبحاث سابقًا إلى أن القدرة على زيادة جرعة الإشعاع في مرضى سرطان الرئة الذين يعانون من أورام انتشرت إلى المخ يمكن أن تحسن من البقاء على قيد الحياة.

في السنوات الأخيرة أظهرت الدراسات على الحيوانات مرارًا وتكرارًا أن تقنية الفلاش تجعل من الممكن زيادة كمية الإشعاع التي يتم توصيلها إلى الجسم بشكل ملحوظ مع تقليل التأثير الذي يخلفه على الأنسجة السليمة المحيطة.

ابتكار لقاح يمنع المرض قبل ظهوره بـ 20 سنة



تعاونت شركة الأدوية البريطانية العملاقة جلاكسو سميث كلاين مع جامعة أكسفورد في بريطانيا لصنع لقاح يستهدف الخلايا في مرحلة ما قبل السرطان، وإيقاف المرض قبل 20 عامًا من فرصة تطوره، بحسب ما ذكرت جريدة "الإندبندنت" البريطانية.

وتتمتع جامعة أكسفورد بخبرة عالمية رائدة في دراسة بيولوجيا ما قبل السرطان، مثل تحديد وتسلسل المستضدات الجديدة، وهي بروتينات تتكون على الخلايا السرطانية ويمكن أن تكون هدفًا للأدوية.

قالت الأستاذة سارة بلاجدن، مديرة الشراكة، إن السرطان "لا يأتي من العدم.. أنت تتخيل دائمًا أن الأمر سيستغرق عامًا أو عامين ليتطور في جسمك، ولكن في الواقع، نعلم الآن أن السرطانات قد تستغرق ما يصل إلى 20 عامًا، وأحيانًا أكثر، لتتطور - حيث تتحول الخلية الطبيعية إلى سرطانية."

وأضافت "نحن نعلم أنه في هذه المرحلة، تكون معظم أنواع السرطان غير مرئية عندما تمر بهذه المرحلة، والتي نسميها الآن مرحلة ما قبل السرطان. وبالتالي فإن الغرض من اللقاح ليس التطعيم ضد السرطان المؤكد، بل التطعيم ضد مرحلة ما قبل السرطان بالفعل."

وقالت البروفيسورة بلاجدن إن برنامج الوقاية من السرطان المناعي لشركة جلاكسو سميث كلاين GSK وأكسفورد تم إطلاقه على خلفية العديد من التطورات التكنولوجية والعلمية التي جعلت إمكانية اللقاحات ضد مرحلة ما قبل السرطان ممكنة.

وتابعت قائلة: "نحن محظوظون لأنه كان هناك قدر هائل من الاختراقات التقنية التي تعني أنه يمكننا أن نبدأ في القدرة على اكتشاف ما لا يمكن اكتشافه، ومن هذا، تمكنا من تحديد السمات التي تتمتع بها هذه الخلايا أثناء انتقالها نحو السرطان، وبالتالي يمكننا تصميم لقاح يستهدف ذلك بشكل خاص."

كجزء من الصفقة، ستستثمر شركة GSK ما يصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات في البرنامج، والذي سيبحث في كيفية تحديد نقاط الضعف في الخلايا السرطانية السابقة باستخدام اللقاحات أو الأدوية المستهدفة.

قال كبير مسئولي العلوم في شركة GSK توني وود: يسعدنا تعزيز علاقتنا مع جامعة أكسفورد والجمع بين المعرفة العميقة للعلماء من خلال استكشاف علم الأحياء قبل السرطاني وعلم الجهاز المناعي، نهدف إلى توليد رؤى رئيسية للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالسرطان."

حاليًا، يتم تشخيص أكثر من 385000 شخص بالسرطان كل عام في المملكة المتحدة، ويموت أكثر من 167000 شخص سنويًا بسببه، وفقًا لبيانات من Cancer Research UK.

سرطان الثدي هو الشكل الأكثر شيوعًا للمرض في المملكة المتحدة، يليه سرطان البروستاتا والرئة والأمعاء، والذي يشكل مجتمعًا ما يقرب من نصف جميع وفيات السرطان.

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا بيتر كايل إن الحكومة ستدعم قطاع العلوم الحيوية لمساعدته في تقديم الأبحاث التي يمكن أن تحول صحة المواطنين، من خلال جامعاتنا وشركاتنا الرائدة عالميًا والتي تعمل بتناغم، يمكننا الاستفادة من العلم والابتكار لتحويل ما هو ممكن عندما يتعلق الأمر بتشخيص وعلاج هذا المرض".