أعراض وأنواع سرطان المخ.. علامات تحذيرية

كتبت فاطمة ياسر

تظهر أورام المخ بمعدلات نمو وخصائص مختلفة، و تُصنف أورام المخ الأولية الخبيثة، وتظهر نموًا غير منضبط، وأوضح التقرير المنشور عبر موقع .hindustantimes أنواع وطرق علاج سرطان المخ.

أنواع أورام المخ:

في أكثر من 150 نوعًا معروفًا، تظهر الأورام السحائية والأورام الدبقية بشكل شائع، وخطر الإصابة بسرطان المخ طوال العمر يظل أقل من 1٪. يرتبط ظهور وشدة الأعراض المرتبطة بأورام المخ ارتباطًا وثيقًا بعوامل مثل موقعها وحجمها ومعدل نموها.

علامات التحذير من أورام المخ:

في حين تظل الأسباب الدقيقة للإصابة بسرطان المخ غير معروفة، إلا إن العوامل المساهمة المحتملة قد تشمل الاستعداد الوراثي والتعرض للإشعاع والتأثيرات البيئية، وتشمل أعراض سرطان المخ الصداع الصباحي المستمر إلى الاضطرابات البصرية الناجمة عن مناطق معينة من الدماغ تتأثر بالأورام، وقد تشمل المؤشرات الأخرى التشوهات الحسية، والعجز الحركي مثل الضعف أو الشلل، والنوبات غير المبررة لدى البالغين، والغثيان، والدوار، والضعف الإدراكي مثل فقدان الذاكرة أو صعوبات الكلام.

فإن الأورام القريبة من الهياكل الحرجة مثل الغدة النخامية يمكن أن تمارس ضغطًا على الأعصاب البصرية، مما يؤدي إلى ضعف الرؤية، في حين أن الآفات في الفص القذالي قد تسبب عيوبًا مختلفة في المجال البصري، و إن التعرف على هذه العلامات الحمراء يؤكد على أهمية الكشف المبكر، حيث أن التدخل الطبي السريع يعزز بشكل كبير من نتائج العلاج. إن اليقظة بشأن الأعراض والسعي إلى التقييم الطبي في الوقت المناسب هي خطوات حاسمة نحو إدارة أورام المخ بشكل فعال.

