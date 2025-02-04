وكيل تعليم الجيزة يوجه بالانتهاء من صيانة المدارس استعدادا للفصل الدراسى الثانى

كتبت - مرام محمد

أجرى سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، زيارة ميدانية بعدد من المدارس التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب في بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

شملت الزيارة، مدارس (الشهيد محمد محمود أبو المجد، و6 أكتوبر الثانوية العسكرية بنين، و6 أكتوبر الرسمية المتميزة للغات).

وتفقد وكيل الوزارة، خلال الجولة، استعدادات المدارس، وأعمال الصيانة، والفصول الدراسية والمرافق العامة، مشددًا على ضرورة استكمال أعمال الصيانة البسيطة داخل المدارس، بما يشمل الإضاءة، الكهرباء، المقاعد، دورات المياه، والتهوية، لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة تساهم في دعم العملية التعليمية وراحة الطلاب والمعلمين.

وأكد أن الاستعداد للفصل الدراسي الثاني لا يقتصر فقط على تهيئة المباني المدرسية، بل يشمل كذلك مراجعة الجداول الدراسية، وضبط آليات الانضباط المدرسي، وتوفير الوسائل التعليمية الحديثة التي تساهم في تحقيق أقصى استفادة للطلاب.

وأصدر وكيل الوزارة، مجموعة من التوجيهات الحازمة، لضمان انطلاقة قوية ومنظمة للفصل الدراسي الثاني، شملت سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والتأكد من جاهزية جميع المرافق قبل بداية الفصل الدراسي، ومتابعة تجهيز الفصول والمقاعد الدراسية بما يضمن راحة الطلاب وسهولة الحركة داخل المدارس.

ووجه بضبط عمليات الإشراف اليومي داخل المدارس لضمان تحقيق أقصى درجات الانضباط، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة من خلال مراجعة مخارج الطوارئ ووسائل الحماية داخل المنشآت التعليمية، وتعزيز بيئة تعليمية محفزة عبر تجهيز الوسائل التعليمية الحديثة التي تدعم جودة التدريس وتساعد على رفع مستوى التحصيل الدراسي.

وأكد أن التخطيط السليم والجاهزية المسبقة هما الركيزتان الأساسيتان لضمان بداية قوية ومنظمة للفصل الدراسي الثاني، مشددًا على أهمية التعاون بين الإدارات التعليمية والمدارس في تنفيذ الخطط الموضوعة، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق الأهداف المنشودة.