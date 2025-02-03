وكيل تعليم الجيزة ينبه على تسليم الكتب للطلاب بأول أسبوع دراسى بالترم الثانى

كتبت – مرام محمد

عقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة-مدير المديرية، اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، لبحث الاستعدادات الخاصة بـ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/ 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وشدد وكيل الوزارة، خلال اجتماعه بمسرح المديرية بالمدرسة السعيدية الثانوية، على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة وإزالة الرواكد داخل المدارس، والاهتمام بالنظافة ودورات المياه.

ونبه على تسليم الكتب الدراسية للطلاب في الأسبوع الأول من الدراسة، وسد عجز المعلمين داخل المدارس، وتحديد موعد للقاء أولياء الأمور مع مديري المدارس، لحل المشاكل التي تعترض أبنائهم، والانتهاء من برنامج ضعاف القراءة والكتابة.

وبدأت الإدارات التعليمية والمدارس الاستعداد للفصل الدراسي الثاني المقرر له الأسبوع المقبل، حيث أكدت المديريات إجراء أعمال الصيانة البسيطة فى المدارس، بالإضافة إلى تجهيز الكتب الدراسية للطلاب، وإعداد جداول الحصص الدراسية للمواد الدراسية وفق خريطة توزيع المناهج الدراسية.