وظائف بالسعودية.. اليوم آخر فرصة للتقديم على فرص عمل بمرتبات 3600 ريال

كتبت آية دعبس

تنتهى وزارة العمل، اليوم، الثلاثاء، من تلقى طلبات الراغبين فى التقديم على فرص عمل للعمل المملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع مجموعة تجارية كبرى، موضحه أن هذه الفُرص الجديدة تلقتها الإدارة العامة للتشغيل بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية..

وأوضحت الوزارة، أن الفرص المطلوبة للعمل بالسعودية بالتخصصات الأتية:

1- عدد 3 خباز حلواني.

2- عدد 3 شيف جزارة.

3- عدد 2 شيف أجبان.

4- عدد 2 شيف أسماك.

· وذلك برواتب تتراوح ما بين 3100 و 3600 ريال سعودي.

ويمكن للشباب الراغب في الالتحاق بهذه الفرص التقديم من خلال الينك التالي : https://forms.office.com/r/UKxtCtPikK.

وحول الشروط المطلوبة للتقديم،:

1- أن يكون المُتقدم حاصل على مؤهل لا يقل عن مؤهل متوسط.

2- السن لا يقبل عن 18 سنة.

3- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الوظيفة.

ويحصل العمال المقبولين على عدة مزايا، منها:

- توفير تأمين صحي.

- تأمين على الحياة.

- تذاكر سفر كل عامين.