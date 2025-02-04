اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2025 12:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وظائف بالسعودية.. اليوم آخر فرصة للتقديم على فرص عمل بمرتبات 3600 ريال

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 11:43 ص
وظائف بالسعودية.. اليوم آخر فرصة للتقديم على فرص عمل بمرتبات 3600 ريال وزارة العمل تعلن عن وظائف بالسعودية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنتهى وزارة العمل، اليوم، الثلاثاء، من تلقى طلبات الراغبين فى التقديم على فرص عمل للعمل المملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع مجموعة تجارية كبرى، موضحه أن هذه الفُرص الجديدة تلقتها الإدارة العامة للتشغيل بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية..

وأوضحت الوزارة، أن الفرص المطلوبة للعمل بالسعودية بالتخصصات الأتية:

1-   عدد 3 خباز حلواني.

2-   عدد 3 شيف جزارة.

3-   عدد 2 شيف أجبان.

4-   عدد 2 شيف أسماك.

·      وذلك برواتب تتراوح ما بين 3100 و 3600 ريال سعودي.

 

ويمكن للشباب الراغب في الالتحاق بهذه الفرص التقديم من خلال الينك التالي : https://forms.office.com/r/UKxtCtPikK.

 

وحول الشروط المطلوبة للتقديم،:

1-   أن يكون المُتقدم حاصل على مؤهل لا يقل عن مؤهل متوسط.

2-   السن لا يقبل عن 18 سنة.

3-   خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الوظيفة.

ويحصل العمال المقبولين على عدة مزايا، منها:

-       توفير تأمين صحي.

-       تأمين على الحياة.

-       تذاكر سفر كل عامين.

 

 







مشاركة

وزارة العمل

فرص عمل بالخارج

وظائف بالخارج

وظائف بالامارات 2025

وظائف بالسعودية 2025

وظائف للمصريين بالامارات 2025

وظائف للمصريين بالسعودية 2025

وظائف القوى العامة

فرص عمل القوى العاملة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة