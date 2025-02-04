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وزير داخلية بشار الأسد يسلم نفسه إلى قوات الأمن فى سوريا

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 07:32 م
وزير داخلية بشار الأسد يسلم نفسه إلى قوات الأمن فى سوريا وزير الداخلية السوري السابق اللواء محمد إبراهيم الشعار
وكالات

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سلّم وزير الداخلية السوري السابق في نظام الرئيس بشار الأسد، اللواء محمد إبراهيم الشعار نفسه، الثلاثاء، إلى قوات الأمن العام السورية، حسبما نشرت إدارة العمليات العسكرية مقطعاً مصوراً عبر منصة "تليجرام".

وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الشعار، وهو برفقة عناصر من الأمن العام السوري التابع للإدارة الجديدة، عندما قام بتسليم نفسه.

وكان محمد الشعار الناجي الوحيد في عملية تفجير خلية الأزمة في 18 يوليو عام 2012، مما أدى إلى سقوط مسؤولين آخرين كانوا في الاجتماع، وإصابته بجروح.

 

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