هل يعود بشار الأسد إلى سوريا.. طلب الشرع يربك حسابات موسكو.. تفاصيل

محمد جمال

ثلاثة أيام مرت على زيارة هي الأولى من نوعها يجريها وفد روسي للأراضي السورية منذ سقوط بشار الأسد، وسط التزام بتعليقات دبلوماسية من جانب دمشق وموسكو علي كواليس وتفاصيل المشاورات التي تمت بين الجانب الروسى ورئيس الإدارة الانتقالية فى سوريا أحمد الشرع، وغموض بدأ يتزايد حول مصير الرئيس المعزول بشار الأسد والذى تستضيفه روسيا بجانب أفراد أسرته.

روسيا التي تحاول الإبقاء علي قاعدتين عسكريتين داخل سوريا، وصفت مناقشاتها مع أحمد الشرع بـ"الصريحة"، إلا أنها امتنعت عن التعليق علي مطالب الإدارة السورية الجديدة وبمقدمتها تسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

رأس الأسد وإعادة الاعمار.. ماذا طالب الشرع من الوفد الروسى

وفى تصريحات لـ رويترز ، كشف مصدر سوري شهد المناقشات أن الشرع طالب بشكل واضح الجانب الروسي بتسليم بشار الأسد ، فيما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن دمشق تريد أيضاً من روسيا "إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري، من خلال تدابير ملموسة، مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافي".

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زيارة الوفد الروسي التي اعقبها بيوم واحد إعلان احمد الشرع رئيساً للبلاد بحسب بيان للمتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية، تزامنت مع مواصلة الزخم بين سوريا ودول الجوار بخلاف اتصالات لم تنقطع علي المستوي الأوروبي لإعادة تشكيل العلاقات الخارجية لسوريا بالعالم، فضلاً عن زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى دمشق.

المصدر السوري الذي لم تكشف رويترز عن هويته ، قال في تصريحاته إن الجانب الروسي "ليس مستعد للاعتراف بأخطائه، وأن ما تم من اتفاقات خلال المباحثات السورية ـ الروسية ، هو التأكيد علي ضرورة "مواصلة النقاش"، دون أن يتطرق إلى مصير بشار الأسد.



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الكرملين يلتزم الصمت .. والخارجية الروسية تعقب

روسيا التي لم تبخل باستضافة الأسد منذ سقوط نظامه، اختارت استخدام عبارات دبلوماسية للتعقيب علي المباحثات الأخيرة ، دون التطرق بالمزيد من التفاصيل حول المطالب المتعلقة بالرئيس السوري المخلوع. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن "مناقشات صريحة جَرَت بشأن جميع القضايا.. وأن الجانبين سيظلان على تواصل من أجل السعي لإبرام اتفاقيات حول الأمور ذات صلة".

وتابع بيان الخارجية الروسية : "الجانب الروسي أكد دعمه الثابت لوحدة وسلامة أراضي وسيادة الجمهورية العربية السورية".

بدوره، امتنع ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين عن الرد على سؤال عما إذا كانت سوريا طلبت من روسيا تسليم الأسد ودفع تعويضات

بشار الأسد في روسيا.. لجوء إنساني بعيد عن الأضواء وشائعات لا تنتهى

وفى الثامن من ديسمبر الماضي، أعلنت روسيا استضافة الأسد وأسرته، حيث قال مصدر في الكرملين إن الرئيس السوري السابق بشار الأسد موجود في العاصمة موسكو، وحصل على حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية، ومنذ ذلك الحين توالت العديد من التقارير الصحفية حول تفاصيل اقامته ، وكذلك تزايدت وتيرة الشائعات ومن بينها ما نشرته صحيفة ذا صن البريطانية عن محاولة تسميم بشار الأسد، وهي الأنباء التي لم تؤكدها أو تنفيها أي جهة روسية أو سورية علي حد سواء.

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ومن بين الشائعات التي طالت بشار الأسد وأسرته ، ما تردد حول رغبة أسماء الأسد في الطلاق، وهو ما نفته مصادر روسية تحدثت حينها لصحيفة تليجراف ، حيث نقلت الصحيفة عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن ما أشيع حول طلب الطلاق غير صحيح وأن قرينة الأسد "تتعايش مع الواقع الجديد".



دميترى بيسكوف رفض التعليق علي مصير بشار الأسد

وعندما سئل عما إذا كانت التقارير صحيحة، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: "لا، إنها لا تتوافق مع الواقع".





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