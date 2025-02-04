هذا النوع من الأرز هو الأفضل للدايت وأنظمة الريجيم

الأرز أحد مكونات الطبق اليومى على مائدة الغذاء، من المهم جدا تضمينه في النظام الغذائي المتزن، ولكن بشروط وكميات محددة، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع myjuniper والذى أكد أن أنواع الأرز مختلفة منها الأبيض وهو الأشهر، فضلا عن الأرز البسمتى والبنى والأسود وغيرها، والأرز المكرر هو الأبيض المتداول الذى يشيع استخدامه.

أرز الحبوب الكاملة



وأوضح التقرير أن الأرز البنى الكامل أو ما يعرف بأرز الحبوب الكاملة، هو نوع مميز وصحى من الأرز، ذلك الذى يتكون من الحبة الكاملة، يحتوى على النخالة والجنين والسويداء، وهى مكونات صالحة للأكل وصحية، ومن أنواع الأرز الكامل أيضا الأرز الأسود والأحمر.

الأرز البنى



الأرز البنى وفقا للتقرير هو الأفضل على الإطلاق بين أنواع الأرز الأخرى، والأكثر تماشيا مع أنظمة الدايت والريجيم، وذلك لأن مكوناته عبارة عن:

البروتين : حيث يحتوى على أكثر من 2 جرام من البروتين.

الكربوهيدرات يحتوى على 23 جراما منها.

البوستاسيوم بكميات كبيرة.

ويحتوى على الكالسيوم بنسبة جيدة للغاية، تتخطى الـ9 جرام كاملة.

يحتوى على الحديد كذلك.

يتميز هذا النوع من الأرز بأحتوائه على النخالة،وبالتالى تزيد به نسبة الألياف بشكل واضح، وعلى الرغم من احتوائه على سعرات حرارية عالية، تكاد تكون أكثر من الأرز الأبيض ذاته، إلا أنه يحتوى على ألياف وعناصر غذائية صحية أكثر بكثير من باق أنواع الأرز خاصة الأبيض، مما يعزز من فائئدته وقيمته الغذائية ويشعرك بالشبع لفترة أطول.

احتواء الأرز على كربوهيدرات، يجعل البعض يتخوف من إدخاله النظام الغذائي، ولكن الأرز البنى بشكل خاص، له فاعليه حقيقية وقيمة غذائيةعالية تجعل معدل الأيض عال وجيد للغاية، فضلا عن أنه يساعد على إنقاص الوزن من خلال إنجاح خطط الريجيم، فلا يشعرك بالنهم ولا الجوع.