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موعد إجراء القرعة العلنية لوحدات الإسكان المتميز وروضة العبور

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 04:18 م
موعد إجراء القرعة العلنية لوحدات الإسكان المتميز وروضة العبور وحدات روضة العبور
كتب أحمد حسن

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حددت وزارة الإسكان موعد اجراء القرعة العلنية لوحدات الإسكان المتميز وروضة العبور  التي أعلنت عنها خلال الفترة الماضية، وذلك في عدد من المدن الجديدة، وسيتم اجراء القرعة في استاد القاهرة اعتبارا من يوم 8-2-2025.. وهي كالتالي:

 موعد القرعة العلنية لوحدات الإسكان المتميز وروضة العبور:

- قرعة وحدات الإسكان المتميز بمدينة بدر، يوم 17/2/2025.

- قرعة حدات روضة العبور بمدينة العبور، يوم 18/2/2025.

- سيتم إجراء القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحا في الأيام المحددة.

- سيتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز.

 







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