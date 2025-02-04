مصر تستقبل 104 مصابين فلسطينيين و171 مرافقًا للعلاج عبر معبر رفح

رفح - محمد حسين

تواصل مصر استقبال المصابين والمرضى القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج، حيث بلغ إجمالي الحالات الوافدة عبر معبر رفح البري خلال الأيام الثلاثة الماضية 104 حالات، برفقة 171 مرافقًا، تم نقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتواصلت الاستعدادات بمعبر رفح، لاستقبال دفعة جديدة من المرضي والمصابين.

ووصل أمس دفعة تضم 33 حالة إصابة ومرضى، برفقة 70 مرافقًا، وتم نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء لتلقي العلاج اللازم، في ظل استمرار الجهود المصرية لدعم المصابين جراء الأوضاع في قطاع غزة.

وفي اليوم الثاني تم استقبال 34 حالة جديدة، برفقة 63 مرافقًا، حيث تم توزيعهم على المستشفيات المصرية وفقًا للحالة الطبية لكل مريض، وذلك على النحو التالي: 18 حالة في مستشفى العريش، 10 حالات في مستشفى الشيخ زويد، 5 حالات في مستشفيات جامعة الزقازيق، وحالة واحدة في مستشفى بئر العبد

وفي اليوم الأول من استقبال المرضى، عبرت 37 حالة إصابة، برفقة 38 مرافقًا، وتم نقل 19 حالة في مستشفى العريش، 18 حالة في مستشفى الشيخ زويد المركزي.

تأتي هذه الجهود في إطار الدعم الإنساني والطبي الذي تقدمه مصرللأشقاء الفلسطينيين، من خلال توفير الخدمات العلاجية العاجلة للمصابين والمرضى من قطاع غزة. وتعمل المستشفيات المصرية على تقديم الرعاية الصحية اللازمة وفقًا للحالات المرضية، مع تسخير جميع الإمكانيات الطبية لضمان حصولهم على العلاج المناسب.

كما يتم التنسيق المستمر بين الجهات المختصة لضمان دخول المرضى بسرعة، وتوزيعهم على المستشفيات وفقًا لاحتياجاتهم الصحية، مع توافر الفرق الطبية والتجهيزات اللازمة لضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة.

وتواصل الجهات المعنية في مصر اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل عبور المرضى والمصابين من غزة، مع توفير الطواقم الطبية ووسائل النقل المجهزة لنقلهم إلى المستشفيات المختلفة. كما يجري التنسيق مع الفرق الطبية لتوفير العلاج العاجل، خاصة للحالات الحرجة التي تحتاج إلى رعاية خاصة.