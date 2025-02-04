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مديرية العمل بالقليوبية توفر 342 فرصة فى 8 شركات بالقطاع الخاص

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 08:07 م
مديرية العمل بالقليوبية توفر 342 فرصة فى 8 شركات بالقطاع الخاص وزارة العمل تواصل توفير الفرص بالشركات والمصانع - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية العمل في القليوبية، توفير 342 فرصة عمل شاغرة، ضمن النشرة القومية الشهرية للتوظيف التي أعلنتها المديرية مؤخرا لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث بدأ التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة ويستمر حتى اكتمال الأعداد المطلوبة.

وكشف المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن الوظائف المتاحة فى النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية، ضمت 342 فرصة فى 8 شركات بمرتبات مجزية، وذلك فى مدن العبور وقليوب وقها وشبرا الخيمة.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه يمكن التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية من خلال التوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل فى 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، أو التوجه لمقر مديرية العمل القليوبية ببنها بمجمع المصالح كورنيش النيل بجوار ديوان عام المحافظة، ومكاتب العمل بالمدن والمراكز والأحياء بالمحافظة، وذلك في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع عدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت.







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