تفاصيل وظائف المصريين فى الإمارات والسعودية قبل غلق باب التقديم

كتبت آية دعبس

تغلق وزارة العمل، خلال ساعات، باب التقديم على 95 فرصة عمل للعمل بدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع مجموعة تجارية كبرى.

وأوضحت الوزارة، أن الفرص المطلوبة للعمل بالسعودية بالتخصصات الأتية:

1- عدد 3 خباز حلواني.

2- عدد 3 شيف جزارة.

3- عدد 2 شيف أجبان.

4- عدد 2 شيف أسماك.

· وذلك برواتب تتراوح ما بين 3100 و 3600 ريال سعودي.

أما الوظائف المطلوبة بدولة الإمارات العربية، فهى بالتخصصات الأتية:

1- عدد 25 خباز حلواني.

2- عدد 20 شيف جزارة.

3- عدد 20 شيف أجبان.

4- عدد 20 شيف أسماك.

· وذلك برواتب تتراوح ما بين 3000 و 3900 درهم إماراتي .

ويمكن للشباب الراغب في الالتحاق بهذه الفرص التقديم من خلال الينك التالي : https://forms.office.com/r/UKxtCtPikK،

وحول الشروط المطلوبة للتقديم،:

1- أن يكون المُتقدم حاصل على مؤهل لا يقل عن مؤهل متوسط.

2- السن لا يقبل عن 18 سنة.

3- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الوظيفة.

ويحصل العمال المقبولين على عدة مزايا، منها:

- توفير تأمين صحي.

- تأمين على الحياة.

- تذاكر سفر كل عامين.