محافظ أسيوط يشهد فعالية "يوم الصلاة والدعاء من أجل السلام" بمطرانية الأقباط الكاثوليك

أسيوط -هيثم البدرى

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فعاليات يوم الصلاة والدعاء من أجل السلام تحت عنوان "أرض السلام"، والذي نظمته اللجنة المصرية للعدالة والسلام التابعة للكنيسة الكاثوليكية بأسيوط بقاعة السمائيين التابعة لمطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك، بمشاركة عدد من الشخصيات الدينية والتنفيذية والشعبية، وذلك في إطار الاحتفاء بتعاليم السلام والمحبة بين أبناء الوطن.

جاء ذلك بحضور الأنبا دانيال لطفي مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط والأنبا يوأنس أسقف الأقباط الأرثوذوكس بأسيوط وساحل سليم والبداري وتوابعهم ،والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب ،والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،و الدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ سيد عبدالعزيز ممثلا عن الأزهر الشريف، والقمص مرقص يوسف مدير لجنة العدالة والسلام بالكنيسة الكاثوليكية، والقس عماد وليم ممثل الكنيسة الإنجيلية بأسيوط وبعض أعضاء مجلس النواب من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي مختلف الكنائس بالمحافظة.

بدأت الإحتفالية بالسلام الوطني ثم كلمة القس مرقص يوسف مدير لجنة العدالة والسلام والتي رحب فيها بضيوف الإحتفالية ثم استعراض طلبة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات ومدرسة الرهبان الفرنسيسكان أعقبه عرض طلبة مدرسة النصر بصدفا تلاه العرض المسرحي "بيت الحلواني" الذي قدمه فريق الصخره المسرحي وألقى فيه الضوء على مشكله العنف ضد المرأة ،والتحرش ورساله واضحة للوحدة الوطنية وتلاحم الشعب المصري ضد أي فتن خارجية كما القي الضوء علي مشكله الإرهاب والفكر المتطرف وأخيراً رسالة التأييد لقرارات الرئيس السيسي ورفض التهجير والعرض من إخراج جمال المصري ومخرج مساعد نيفين جابر ولاقى العرض استحسان جميع الحضور.

وأكد محافظ أسيوط ،خلال كلمته على أهمية التكاتف والوحدة الوطنية بين جميع فئات الشعب المصري، مشيراً إلى أن مثل هذه الفعاليات تساهم في تعزيز روح التعاون والمصالحة ونبذ العنف، وتبعث برسالة أمل وتفاؤل للمجتمع بأن السلام هو الأساس لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد لافتاً إلى أن أسيوط تتمتع بتاريخ طويل من التعايش السلمي بين أبناء مختلف الأديان.

وأوضح المحافظ، أن هذه الفعالية تمثل تجسيداً حياً للوحدة الوطنية التي تميز المجتمع المصري، مشيداً بجهود الكنيسة القبطية الكاثوليكية في نشر قيم السلام والمحبة والعمل من أجل الوطن، ومشاركتها المجتمعية الفعالة في دعم المشروعات التنموية معلناً تقديم كافة أوجه الدعم للمشاركات المجتمعية وتعاون مؤسسات المجتمع المدني في استكمال مسيرة التنمية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين للعيش في سلام داعياً الجميع للعمل سوياً من أجل بناء مستقبل أفضل.

بدأت الصلوات بكلمات للأنبا يوأنس ممثل عن الكنيسة الأرثوذوكسية بأسيوط، ثم الدعاء من أجل السلام للدكتور الشيخ محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف، ثم دعاء للقس عماد وليم ممثلًا عن الكنيسة الإنجيلية بأسيوط، ثم كلمة الشيخ سيد عبد العزيز ممثلاً عن الأزهر الشريف ثم كلمة راعي الإحتفالية الأنبا دانيال لطفي الذي عبر فيها عن تقديره لمشاركة محافظ أسيوط في هذا الحدث المهم، مؤكداً أن الدعاء من أجل السلام هو ضرورة ملحة في ظل التحديات التي يواجهها العالم، مثمناً دور المحافظة في تعزيز الإستقرار والتآخي بين الجميع داعياً أن يعم السلام بيتنا الكبير مصر موجهاً رسالة سلام لقائد مصر الرئيس السيسي الذي يقود مسيرة التنمية ليملأ الحب قلوبنا جميعاً والمساهمة في بناء وطننا الغالي مصر.

وفي نهاية الاحتفال، وجه جميع الحضور رسالة تأييد لجميع القرارات التي يتخذها الرئيس السيسي لحماية أرض مصر وسيادتها وأمنها القومي، ورفضهم القاطع تهجير الفلسطينيين أو التنازل عن شبر واحد من أرض مصر.