حملات لإزالة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطرق غرب أسيوط

أسيوط-هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على ضرورة استكمال حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق المستمرة بالمراكز والأحياء وذلك لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق لشن حملات اشغالات ومنع التعديات على حرم الطريق وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم لتسهيل النقل والانتقال والمرور للمواطن والمركبات.

وأوضح محافظ أسيوط، إن الوحدة المحلية لرئاسة حي غرب برئاسة ممدوح جبر رئيس الحي، قد استكملت شن حملات رفع اشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والتعديات على حرم الطريق بنطاق الحي بمتابعة نواب رئيس الحي وقسم الإشغالات والتراخيص والمرافق حيث استهدفت الحملة اشغالات بغرب البلد شارع الكراكون من ، وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية مشيراً إلى التعامل بكل حزم مع المتعدين على حرم الطريق دون تهاون أو تقاعس وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً علي المظهر الحضاري وإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية تيسيراً لحركة المرور وسير المواطنين.

