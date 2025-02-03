محافظ القاهرة: تنفيذ المرحلة الثالثة لتطوير وسط البلد بالجهود الذاتية

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة بدأت المرحلة الثالثة من تطوير منطقة القاهرة الخديوية، والتى تستهدف استعادة الرونق الحضارى، وتحويل وسط البلد لمزار سياحى فريد لما به من عقارات ذات طراز معمارى فريد.

وأضاف محافظ القاهرة، فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن المرحلة من تطوير القاهرة الخديوية تبدأ من ميدان التحرير حتى ميدان طلعت حرب ، لافتا أن الجميل فى هذه المرحلة أنه تتم بالجهود الذاتية وبمشاركة اتحاد البنوك، تحت إشراف محافظة القاهرة، وأنه يمكن لأى ساكن أن يشارك فى تطوير العقار بالتنسيق مع المحافظة.

وأوضح أن أعمال التطوير تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء هذه المنطقة للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني للمنطقة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تعمل على تحويل الأماكن الأثرية بالعاصمة إلى متاحف مفتوحة، واستثمارها سياحيًا كما حدث فى القلعة والحسين، مضيفًا أن رؤيته في القاهرة هو تحويلها إلى مدينة حديثة قديمة مستدامة.