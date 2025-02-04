قنديلا وبرتامودا ومنيكابى.. تعرف على أنواع تمور وبلح شهر رمضان بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم اليوم السابع بثاً مباشراً بعنوان" قنديلا وبرتامودا ومنيكابي..تعرف على أنواع تمور وبلح شهر رمضان بكفر الشيخ"، والتمور التي يتم جلبها من صعيد مصر والوادي الجديد وسيوة، لبيعها بمحافظة كفر الشيخ، استقبالاً لشهر رمضان المبارك.

وأكد سعيد الدشناوي، من دشنا بمحافظة قنا، نجلب أنواع التمور والبلح من صعيد مصر وخاصة من محافظة قنا وأسوان الوادي الجديد، إضافة لتمور سيوة، وتمور المملكة العربية السعودية، لبيعها بمحافظة كفر الشيخ، ويختلف سعر التمور والبلح حسب نوعية كل نوع من الأنواع.

وأضاف الدشناوي، أن كل نوع من أنواع البلح، له مسمى معين يدل عليه، وتختلف أحجام التمور حسب كل نوع، إضافة تختلف الأنواع حسب لون كل نوع من الأنواع، ونوفر التمور حسب كل الفئات والمستويات ،وهناك أنواع من التمور لابد من بلها، ومنها ما يتم تناوله في السهرات دون بله بالماء، وتستمتع به الأسر أثناء مشاهدتهم لمباراة أو مسلسل، وتتنوع أنواع البلح منها، بلح أمهات، برمتوده، بنت عيشة، جراجودة بيضاء، جراجودة بني، جندلية، حياين، ملكابي، صعيدي، سكويت، سامين، سلمي، سيوي، شامية بيضاء، شامية بني، زغلول.

يذكر أن مصر الأولى عالميا فى إنتاج التمور بمعدل سنوي 1.8 مليون طن بنسبة 18% من الإجمالي العالمي، وتحتل مصر المرتبة الـ11 عالميا فى تصدير التمور، ومصر الأولى عربيا في إنتاج التمور بنسبة 23%، لكن حجم الصادرات يسجل 2.7% من إنتاجها، وحجم تصدير التمور في مصر 50 ألف طن فقط بسبب نقص المخازن المُبردة، وعدد مصدري التمور في مصر نحو 24 مُصدر، وعدد المنشآت الصناعية لتصنيع وتعبئة التمور كنشاط رئيس نحو 140 مصنعا قائما.

ومصر تمتلك 15.5 مليون نخلة بمتوسط إنتاجية 111 كيلوجراما للواحدة، وأسوان الأولى إنتاجا للتمور بـ3.3 مليون نخلة، يليها الوادى الجديد، ثم الجيزة، وتمتلك مصر 30 صنفا من التمور أبرزها السيوى والحيانى والزغلول والبارحى والعمري والبرتمودا والساكوتى.



تعدد أنواع التمور التي يتم جلبها من الصعيد



جانب من التمور المعروضة