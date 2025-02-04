طلاب جامعة قناة السويس يشاركون فى ملتقى قادة الاتحادات الطلابية بشرم الشيخ

الإسماعيلية - صبرى غانم

يشارك وفد طلابي متميز من جامعة قناة السويس في الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية، والذي يُعقد في المدينة الشبابية بشرم الشيخ خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير 2025، تحت شعار "اتحاد طلاب الجمهورية"، وبرعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص الجامعة على تأهيل طلابها ليكونوا عناصر فاعلة في قيادة الأنشطة الجامعية، مشيرًا إلى أن الاتحادات الطلابية تلعب دورًا محوريًا في صقل شخصية الطالب، وتعزيز وعيه الوطني، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي والحوار البناء.

كما أوضح "مندور" أن الملتقى يمثل فرصة لطلاب الجامعة لاكتساب خبرات جديدة، وتبادل الأفكار مع زملائهم من مختلف الجامعات المصرية، بما يسهم في تطوير الأنشطة الطلابية وفقًا لرؤية مستقبلية تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

من جانبه، شدد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على أهمية دعم الأنشطة الطلابية باعتبارها وسيلة لتعزيز روح الإبداع والمبادرة لدى الشباب الجامعي.

وأضاف أن الملتقى يتيح للطلاب فرصة للاطلاع على تجارب قيادية ناجحة، والتفاعل مع استراتيجيات جديدة لتطوير دور الاتحادات الطلابية في تنمية البيئة الجامعية والمجتمع.

كما أشار الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، إلى أن مشاركة طلاب جامعة قناة السويس تعكس التزام الجامعة بتطوير الأنشطة الطلابية، وإعداد جيل من القادة الشباب القادرين على الابتكار والمساهمة في التنمية المستدامة، موضحًا أن الملتقى يوفر منصة لطرح رؤى جديدة تلبي احتياجات المرحلة الحالية.

ويضم وفد الجامعة الطالب محمد محمود، رئيس اتحاد طلاب الجامعة، من الفرقة الرابعة بكلية الزراعة، والطالب عبد الله حمدي، نائب رئيس الاتحاد، من الفرقة الرابعة بكلية التجارة BIS، حيث يشاركان في فعاليات الملتقى، التي تشمل تنصيب اتحاد طلاب الجمهورية، وجلسات حوارية، وورش عمل تهدف إلى ابتكار أنشطة طلابية جديدة، إلى جانب برامج ترفيهية ورياضية وثقافية لتعزيز التواصل بين المشاركين.

تشارك جامعة قناة السويس في هذا الحدث، انطلاقًا من رؤيتها لدعم النشاط الطلابي الفاعل، وتمكين الشباب الجامعى من قيادة المشهد الطلابي، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقًا، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز دور الشباب في تحقيق التنمية الشاملة.