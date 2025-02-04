شاهد.. تمثال العاشقين نمتى نفر وزوجته حتحور شبس بمتحف آثار الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

يضم متحف آثار الغردقة أكثر من 1400 قطعة أثرية مختلفة ترجع لعدة عصور بداية من العصر الفرعونى المتأخر حتى العصر الحديث، حيث تم العرض المتحفى بداخله داخل فتارين لكل عصر، داخل منطقة العصر الفرعونى يوجد تمثالين متلاصقين لـ نمتى نفر وزوجته حتحور.

قال وليد علام المشرف العام على متحف الغردقة، إن تمثال نمتي نفر وزوجتة يرجع الدولة القديمة الأسرة الخامسة (2494 -2345 ق.م) وعثر على التمثال بمنطقة سقارة – شمالي الهرم المدرج – مقبرة "نمتى نفر".

وأضاف أن هذا التمثال الذى يصور "نمتى – نفر وزوجته حتحور شبسس"، حيث يظهر التمثال حالة الحب بين الزوج والزوجة، فقد كانت اللبنة الأولى للمجتمع المصري القديم هي الأسرة وعلى رأسها الرجل وزوجته.

وأكد أن جاء الحديث عن تلك القطعة الأثرية تزامنا مع شهر فبراير الذى يتزامن فيه عيد الحب حيث يحتفل به الملايين حول العالم ويحمل هذا العيد اسم الفلنتاين نسبة إلى القديس فلنتاين ويعد راعيا" للعشاق فى العالم يتمثل الحب فى صور عديده منها حب الأخ لآخيه وحب الزوج لزوجته.

ويعتبر تمثال نمتى نفر وزوجته حتحور شبس من القطع الفريدة التى تدل علي مدى الحب فى العصور القديمة حيث تظهر وهى بجوار زوجها وتحتضنه بمودة، مما يؤكد رغبة القدماء فى استمرار علاقة الحب والثقة المتبادلة فى العالم الآخر".