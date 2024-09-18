"جافى" يوقع اتفاقية لشراء 500 ألف جرعة من لقاح جدرى القرود لأفريقيا

كتبت أمل علام

أكد التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي"، إنه وقع اتفاقية مع شركة بافاريان نورديك لتأمين 500 ألف جرعة من لقاحات جدرى القرود Mpox بسرعة لأفريقيا، والتي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية مؤخرا، وذلك وفقا لموقع "جافي".

وسيتم تمويل اتفاقية الشراء المسبق (APA) من خلال صندوق الاستجابة الأولى التابع لجافى Gavi، وهي آلية تم إنشاؤها بعد جائحة كورونا لضمان الوصول السريع إلى إمدادات اللقاح النادرة في حالات الطوارئ الصحية المستقبلية.

وقال الموقع، إنه تم تأمين توفر جميع الجرعات البالغ عددها 500 ألف جرعة فى عام 2024، كما أعلنت اليوم شركة Bavarian Nordic (OMX: BAVA) وتحالف اللقاحات جافى Gavi عن اتفاقية شراء مسبقة لتأمين 500 ألف جرعة من لقاح جدرى القرودMVA-BN mpox لتوريدها إلى البلدان الأفريقية المتضررة من تفشي فيروس جدرى القرود، وسيتم تسليم الجرعات في عام 2024.

وسيتم تمويل اللقاحات من خلال صندوق الاستجابة الأولى التابع لتحالف جافي، وهي آلية مالية جديدة تم إنشاؤها في يونيو 2024 لتوفير النقود بسرعة لشراء اللقاحات في حالات الطوارئ الصحية.

حصل اللقاح MVA-BN على الموافقة المسبقة من منظمة الصحة العالمية في 13 سبتمبر، وستكون شركة Bavarian Nordic جاهزة لتوريد اللقاحات في انتظار توقيع اتفاقية توريد مع اليونيسف، شريك تحالف جافى Gavi، والتي ستتولى تسليم هذه الجرعات.

صُمم صندوق الاستجابة الأولى بالتعاون مع مانحي جافي وشركائها خصيصًا لتوفير التمويل المبكر السريع لحالات الطوارئ مثل جدرى القرود إن استخدامه اليوم لتمويل أول معاملة مباشرة للقاحات لدعم الوصول العادل والاستجابة العالمية، بعد أكثر من شهر بقليل من إعلان جدرى القرود mpox حالة طوارئ صحية عامة، يقطع بنا شوطًا طويلاً نحو هدفنا المتمثل في حماية الأكثر عرضة للخطر.

قالت الدكتورة سانيا نشتر، الرئيس التنفيذي لتحالف اللقاحات جافي، "نحن ملتزمون بالعمل مع الحكومات المتضررة وشركائنا لتحويل هذه اللقاحات إلى تطعيمات بأسرع ما يمكن وبسرعة وفعالية، وبمرور الوقت، لبناء مخزون عالمي من اللقاحات إذا تم تأمين التمويل الكافي لعمل جافي حتى عام 2030، نشكر مانحينا على تمكيننا من التصرف بسرعة من خلال الالتزام بالأموال لصندوق الاستجابة الأولى قبل حدوث حالة طوارئ".

وأوضح بول تشابلن، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بافاريان نورديك : "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية وتعزيز التزامنا بدعم جافي وشركاء الصحة العالميين الآخرين، الذين أظهروا قيادة قوية في توفير اللقاحات المنقذة للحياة للفئات السكانية الضعيفة في البلدان النامية لعقود من الزمن، ستزيد الجرعات التي تم تأمينها من خلال هذه الاتفاقية بشكل كبير من توافر لقاحات جدرى القرود mpox للدول الأفريقية، ويسعدنا أن جافي اختارت لقاح MVA-BN الخاص بنا، والذي أثبت فعاليته العالية خلال تفشى جدرى القرود mpox العالمي في عام 2022".

وأضاف، إنه بالإضافة إلى تفعيل صندوق الاستجابة الأولى، الذي وافق عليه مجلس إدارة جافي في يونيو، تحركت جافي بسرعة لتفعيل الآلية بعد إعلان لقاح جدرى القرود، كحالة طوارئ صحية عامة، وفتحت تمويل الطوارئ للدول المتضررة لبدء الاستعدادات لطرح اللقاح، مثل تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية والمشاركة المجتمعية.

وتعمل مع الجهات المانحة والشركاء للمساعدة في تسهيل التبرعات بالجرعات، وتشمل التدابير المتوسطة والطويلة الأجل التي من المتوقع أن تدعم استجابة جدرى القرود، تفويضًا من مجلس إدارة جافي، بشرط حصولها على تمويل من الجهات المانحة للفترة الاستراتيجية التالية لجافي، لإنشاء مخزون من لقاحات جدرى القرود لاستخدامها في حالات تفشي المرض في المستقبل، وبأفق زمني أطول، للمساهمة في إنشاء صناعة لقاحات مستدامة في أفريقيا من خلال مسرع تصنيع اللقاحات الأفريقي، الذي تم إطلاقه أيضًا في يونيو.

يأتي هذا الاتفاق بعد تسليم أكثر من ربع مليون جرعة من لقاحات بافاريا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تبرعت بها دول أخرى، وسيتم تخصيص الجرعات لمن هم في أمس الحاجة إليها وفقًا لآلية الوصول والتخصيص التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والتي نُشرت في 13 سبتمبر.

