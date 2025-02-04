خذ استراحة وتنفس.. استشارى يوضح الفوائد الخمس لتمارين تهدئ الأعصاب

كتبت مروة محمود الياس

التوتر الدائم، شدة الأعصاب، الشعور بالقلق، مشاعر سلبية يومية قد تمر بها، ووفقا لما قاله الدكتور عادل سلطان، استشارى النفسية قصر العينى، فإن تمارين التهدئة كثيرة ومتعددة، ويسهل القيام بها "وأنت في مكانك"، لا تتطلب منك مجهودا ولا أدوات رياضية، ولكن تتطلب منك تركيزا واستقطاع وقت بسيط للتخلص من المشاعر السلبية.

تمارين للتهدئة



تمارين التنفس أسهل وأبسط التمارين التي يعلم الكثيرون أشيع أنواعها، وهو الشهيق لمدة ثوان جيدا، ثم حبس الأنفاس لمدة ثوان، ثم الزفير الشديد لإخراج الطاقة السلبية، وينصح استشارى النفسية بتكرار هذا التمرين يوميا ما لا يقل عن العشر مرات، أثناء الجلوس، وهناك تمرين آخر أكثر فاعلية، حيث ينام الشخص ويضع يديه على صدره أو بطنه، ويستنشق الهواء لمدة 4 ثوانى، ويكتم النفس لمدة 4 ثوان، ثم يقوم بالزفير، ويكرره خمس مرات يوميا.

تمارين للهدوء وفوائدها



تمارين التنفس لها فوائد جسدية وصحية، وفقا لاستشارى النفسية، تحسن عمل الرئتين، والصدر وكذا سريان الدم، بل أن ضربات ودقات القلب تتزن ، بل أنه يعززو من عمل المعدة والجهاز الهضمى، الزفير يساعد على الشعور بالراحة تماما، عضلات الرقبة تشعر فيها بالراحة التامة، وعضلات الأكتاف، حتى التنفس ييتحسن ويصبح انسداد الانف بعيدا عنك، ونفسيا تعمل على تهدئة النفس، تخفيف القلق، والشعور بالهدوء السريع، وأكد أن التأثير السريع الفعال لهذه التمارين هو سر سهولتها وإمكانية المداومة عليها.