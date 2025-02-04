جامعة دمنهور تستثمر في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الجهاز الإداري

لتعزيز ورفع كفاءة الجهاز الإداري .. مركز خدمة وتنمية المجتمع بجامعة دمنهور يعقد فعاليات دورة الذكاء الاصطناعي للعاملين بالجامعة

في إطار حرص جامعة دمنهور على تحقيق أهدافها لتعزيز ورفع كفاءة الجهاز الإداري كشريك أساسي في نجاح العملية التعليمية بالجامعة، وتمكين السادة العاملين من استخدام التكنولوجيا الحديثة في آداء أعمالهم، عقد مركز خدمة وتنمية المجتمع اليوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2025، دورة تدريبية للسادة العاملين بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الوظيفي للعاملين بالجهاز الحكومي" المستوي الأول.



تأتي تلك الدورة تحت رعاية الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، و الأستاذ الدكتورة منى مبروك القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور أحمد حلمي مدير مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور المهندس حسام عيد أمين عام الجامعة، و مشاركة عدد كبير من السادة العاملين بمختلف إدارات وكليات الجامعة، بمقر مبنى المعامل المركزية.



حاضر بالدورة الدكتورعمرو شاويش مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمنهور، ومدرب خبير بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور .



استهل "حلمي" كلمته بالترحيب بالأستاذ الدكتورة مني مبروك، والمهندس حسام عيد، والسادة الحضور، مثنيا على الدور الفعال للأستاذ الدكتورة منى مبروك في دعم المركز، موجها الشكر للدكتورعمرو شاويش على تعاونه وحرصه على تقديم أفضل خدمة للمتدربين، موضحا أن تلك الدورة تتضمن 14 مستوى، مشيرا إلى حصول السادة المتميزين في إداراتهم على دورات مجانية بمركز خدمة وتنمية المجتمع كخطوة تشجيعية، كما أعلن "حلمي" أن المركز بصدد عقد حزمة من الدورات التدريبية للسادة العاملين وأسرهم بأسعار مخفضة.

أكد "حلمي" أن تلك الدورة تأتي إيمانا من جامعة دمنهور بدور مركز خدمة وتنمية المجتمع بجامعة دمنهور في تقديم الدورات المدعمة والمتنوعة في مختلف المجالات لتأهيل منتسبيها ورفع كفاءتهم مما ينعكس إيجابا على الخدمة المقدمة.

من جانبها أوضحت "مبروك" أن تلك الدورة تأتي في إطار جهود جامعة دمنهور لتعزيز استثمارها في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، حيث أصبح ذلك المجال ركيزة أساسية لتطوير العمل الحكومي ورفع كفاءة أدائه، حيث يعتبر الذكاء الاصطناعي أحد أهم الأدوات التي يمكن أن تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز الإنتاجية، وتبسيط الإجراءات، واتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات، لافتة إلى أن تلك الدورة تأتي في إطار سعي قطاع خدمة المجتمع ومركز خدمة وتنمية المجتمع لمواكبة هذه التطورات وتمكين العاملين في الجامعة من الاستفادة من هذه التقنيات الحديثة، مقدمة جزيل الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على دعمه المستمر لهذه الفعاليات الهامة، والتي تعكس حرص الجامعة على مواكبة التطورات العالمية والإسهام في بناء مجتمع معرفي متقدم.

وفي كلمته أشاد المهندس حسام عيد ـ أمين عام الجامعة، بتنظيم تلك الدورة التي ستعود بالنفع على الخدمات التي تقدمها الجامعة، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطورات كبيرة في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الأداء الوظيفي للعاملين بالقطاع الحكومي حول العالم، حيث يعد الذكاء الاصطناعي أداة قوية يمكن استخدامها لتحسين جودة الخدمات المقدمة، متمنيا التوفيق لجميع المتدربين.

و أوضح "شاويش" أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي في مختلف المجالات كتحليل البيانات الكبيرة، وتقديم رؤى قيمة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، مشيرا إلى أن هناك العديد من الفوائد لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي منها على سبيل المثال لا الحصر؛ تحسين كفاءة الأداء الوظيفي، وتحسين جودة الخدمات، وتقليل التكاليف وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

كما أشار "شاويش"إلى أنه هناك العديد من التحديات لاستخدام الذكاء الاصطناعي التي يجب علينا مواجهتها منها نقص المهارات، ونقص البيانات، والقلق من فقدان الوظائف نتيجة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينبغي العمل على توفير المهارات اللازمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتوفير البيانات اللازمة لاستخدامه.



من جانبهم أبدى المتدربين اعجابهم الشديد بالدورة ومدى استفادتهم بالمعلومات القيمة التي تلقوها أثناء حضور الدورة موجهين الشكر للدكتور عمرو على الجهد المبذول من سيادته.



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