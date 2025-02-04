تشييع جثمان شقيق الراحل شعبان عبد الرحيم بمقابر الأسرة بميت حلفا

القليوبية إبراهيم سالم

شيع أبناء قرية ميت حلفا التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، جثمان الراحل رمضان عبد الرحيم، شقيق الفنان شعبان عبد الرحيم، بمقابر الأسرة بالقرية، وسط حضور أبناء شقيقه منهم الفنان خميس وعدوية وعبد الرحيم شعبان عبد الرحيم، وسط دموع وحزن المشاركين في تشييع الجثمان.

وكان قد تم أداء صلاة الجنازة على الراحل بمسجد محمد فرحات بعزبة بلال بمنطقة الشرابية بالقاهرة، وجرى نقل الجثمان إلى مقابر العائلة بمسقط رأسه بقرية ميت حلفا بقليوب بمحافظة القليوبية، بحضور أبناء الفنان شعبان عبد الرحيم.

وكشف خميس شعبان عبد الرحيم، أن عمه كان بمثابة والده وصديقه وكان يرتبط به ارتباط وثيق وتلقي اتصالا منه يطلب منه الدعاء بالشفاء حيث أنه كان يستعد لإجراء عملية جراحية خطيرة في القلب.

وتوفي رمضان عبد الرحيم، شقيق الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، إثر وعكة صحية كبيرة، حيث سادت حالة من الحزن على الراحل من قبل أسرته، حيث تواجدت الأسرة أمام المقابر قبل وصول الجثمان وتم أداء صلاة الجنازة عليه مرة أخرى بمسجد قرية ميت حلفا وحمل الأهالي نعش الراحل حتى المقابر وسط دعاء المشيعين.



المشاركين بالجنازة