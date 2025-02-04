تموين القليوبية: تحرير 387 مخالفة والرد على 54 شكوى للمواطنين خلال 4 أيام

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، حملات مكبرة خلال الفترة من 31 / 1 / 2025، وحتى 3 / 2 / 2025، وذلك استمرارا لتعليمات محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، وتوجيهات المهندس حلمي زهري مدير المديرية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بضرورة تشديد الرقابة على المخابز البلدية والإفرنجية والسياحية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وكافة الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة، وبيان مدى التزام المسئولين عنها بالقوانين والقرارات التموينية.

وأسفرت الحملات خلال هذه الفترة عن تحرير 387 مخالفة للمخابز والأنشطة الأخرى، كما تم الرد على 54 شكوى للمواطنين، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وشكاوى المحافظة والواتس آب، تتنوع ما بين شكاوى مخابز أو بطاقات تموينية.

كما كشفت الحملات عن تصرف فى 10 شيكارة دقيق بلدى مدعم بأحد المخابز، وأيضا مراجعة رصيد بـ 1170 شيكارة، كما تم رصد وجود عجز بمقدار 148 زجاجة زيت تموين بأحد محال التموين، وضبط 50 شيكارة صودا وزن 25 كيلو.