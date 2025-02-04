اليوم السابع
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بدء تلقى التظلمات على الشهادة الإعدادية فى جنوب سيناء اليوم لمدة 15 يوما

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 12:01 م
بدء تلقى التظلمات على الشهادة الإعدادية فى جنوب سيناء اليوم لمدة 15 يوما طلاب - أرشيفية
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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أعلنت مديرية التربية والتعليم فى جنوب سيناء، عن قبول طلبات التظلم لمواد الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الاول للعام 2024/2025  وذلك من اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، ولمدة (15) يوم، وعلى من يرغم توريد مبلغ (35) جنيها عن كل مادة بخزينة المديرية او خزينة إدارة طور سيناء ثم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة الفندقية.

اعتمد اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء أمس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للفصل الدراسى الأول، بحضور عادل عتلم وكيل وزارة التربية والتعليم، بنسبة نجاح بلغت 73.86% للإعدادية العامة و100% للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع.

يذكر أن امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية فى جنوب سيناء، تقدم لها 3552 طالبا وطالبة، يمثلون 8 إدارات تعليمية بمدن جنوب سيناء، من بينهم 2966 طالبا وطالبة للإعدادية العامة، و329 طالبا وطالبه الرسمية لغات، و169 طالبا وطالبة للإعدادية الخاصة لغات، و28 طالبا وطالبة للإعدادية الدولية، و47 طالبا وطالبه بالإعدادية منازل.







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